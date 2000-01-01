Бекович-Черкасский Дмитрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1823
ПолМужской
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.09.1789
Сын: Бекович-Черкасский Пётр Дмитриевич
Мать ребёнка: Бекович-Черкасская Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
30.11.1800
Сын: Бекович-Черкасский Андрей Дмитриевич
Мать ребёнка: Бекович-Черкасская Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Сумарокова Прасковья Дмитриевна
Мать ребёнка: Бекович-Черкасская Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бекович-Черкасский Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Бекович-Черкасская Варвара Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1823