Бекович-Черкасский Дмитрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бекович-Черкасский Дмитрий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1823

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бекович-Черкасский Александр Александрович Меньшой

Мать: Бекович-Черкасская Наталья Петровна

Рождение ребёнка
24.09.1789

Сын: Бекович-Черкасский Пётр Дмитриевич

Мать ребёнка: Бекович-Черкасская Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
30.11.1800

Сын: Бекович-Черкасский Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Бекович-Черкасская Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Сумарокова Прасковья Дмитриевна

Мать ребёнка: Бекович-Черкасская Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бекович-Черкасский Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Бекович-Черкасская Варвара Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бекович-Черкасская Варвара Николаевна

Смерть
После 1823
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