Бекович-Черкасский Александр Александрович Меньшой
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Бекович-Черкасский Николай Александрович
Мать ребёнка: Бекович-Черкасская Наталья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бекович-Черкасский Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Бекович-Черкасская Наталья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бекович-Черкасская Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Бекович-Черкасская Наталья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бекович-Черкасская Анна Александровна
Мать ребёнка: Бекович-Черкасская Наталья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бекович-Черкасский Пётр Александрович
Мать ребёнка: Бекович-Черкасская Наталья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бекович-Черкасский Владимир Александрович
Мать ребёнка: Бекович-Черкасская Наталья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно