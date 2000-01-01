Бекович-Черкасский Александр Александрович Меньшой — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бекович-Черкасский Александр Александрович Меньшой

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Бекович-Черкасский Николай Александрович

Мать ребёнка: Бекович-Черкасская Наталья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бекович-Черкасский Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Бекович-Черкасская Наталья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бекович-Черкасская Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Бекович-Черкасская Наталья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бекович-Черкасская Анна Александровна

Мать ребёнка: Бекович-Черкасская Наталья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бекович-Черкасский Пётр Александрович

Мать ребёнка: Бекович-Черкасская Наталья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бекович-Черкасский Владимир Александрович

Мать ребёнка: Бекович-Черкасская Наталья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бекович-Черкасская Наталья Петровна

Смерть
Неизвестно
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