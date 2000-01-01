Бекович-Черкасский Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бекович-Черкасский Николай Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Бекович-Черкасский Александр Александрович Меньшой

Мать: Бекович-Черкасская Наталья Петровна

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Бекович-Черкасский Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Бекович-Черкасская Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Бекович-Черкасская Елена Николаевна

Мать ребёнка: Бекович-Черкасская Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Бекович-Черкасский Николай Николаевич

Мать ребёнка: Бекович-Черкасская Наталья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бекович-Черкасская Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бекович-Черкасский Иван Николаевич

Мать ребёнка: Бекович-Черкасская Наталья Андреевна

Смерть
Неизвестно
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