Бекович-Черкасский Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Бекович-Черкасский Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Бекович-Черкасская Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Бекович-Черкасская Елена Николаевна
Мать ребёнка: Бекович-Черкасская Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Бекович-Черкасский Николай Николаевич
Мать ребёнка: Бекович-Черкасская Наталья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бекович-Черкасский Иван Николаевич
Мать ребёнка: Бекович-Черкасская Наталья Андреевна
Смерть
Неизвестно