Бекович-Черкасская (Ефимовская) Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бекович-Черкасская (Ефимовская) Наталья Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Бекович-Черкасский Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Бекович-Черкасский Николай Александрович

Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Бекович-Черкасская Елена Николаевна

Отец ребёнка: Бекович-Черкасский Николай Александрович

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Бекович-Черкасский Николай Николаевич

Отец ребёнка: Бекович-Черкасский Николай Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бекович-Черкасский Иван Николаевич

Отец ребёнка: Бекович-Черкасский Николай Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бекович-Черкасский Николай Александрович

Смерть
Неизвестно
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