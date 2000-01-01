Бекович-Черкасская (Ефимовская) Наталья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1788
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Бекович-Черкасская Елена Николаевна
Отец ребёнка: Бекович-Черкасский Николай Александрович
Рождение ребёнка
Около 1791
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бекович-Черкасский Иван Николаевич
Отец ребёнка: Бекович-Черкасский Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно