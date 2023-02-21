Сумароков Пётр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСумароков Пётр Николаевич

Сумароков Пётр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

11.11.1831

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1819

Жена: Сумарокова Прасковья Дмитриевна

Рождение ребёнка
03.02.1820

Сын: Сумароков Николай Петрович

Мать ребёнка: Сумарокова Прасковья Дмитриевна

Рождение ребёнка
04.02.1821

Дочь: Черкасская Варвара Петровна

Мать ребёнка: Сумарокова Прасковья Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Сумарокова Александра Петровна

Мать ребёнка: Сумарокова Прасковья Дмитриевна

Рождение ребёнка
05.07.1826

Сын: Сумароков Сергей Петрович

Мать ребёнка: Сумарокова Прасковья Дмитриевна

Смерть
11.11.1831
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close