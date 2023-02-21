Сумароков Пётр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смерти11.11.1831
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1819
Рождение ребёнка
03.02.1820
Сын: Сумароков Николай Петрович
Мать ребёнка: Сумарокова Прасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
04.02.1821
Дочь: Черкасская Варвара Петровна
Мать ребёнка: Сумарокова Прасковья Дмитриевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Сумарокова Александра Петровна
Мать ребёнка: Сумарокова Прасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
05.07.1826
Сын: Сумароков Сергей Петрович
Мать ребёнка: Сумарокова Прасковья Дмитриевна
Смерть
11.11.1831