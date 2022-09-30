Черкасская (Сумарокова) Варвара Петровна
женский, родилась 04.02.1821, Москва, город федерального значения Москва
умерла 03.08.1847
ОтецСумароков Пётр Николаевич1792 г.р.
МатьСумарокова (Бекович-Черкасская) Прасковья Дмитриевна1802 г.р.
Супруги
Черкасский Евгений Александрович23.06.1820 г.р.
Дети
Черкасский Ипполит Евгеньевич09.08.1846 г.р.
Черкасский Пётр Евгеньевич18.08.1847 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1821
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
26.09.1845
Рождение ребёнка
09.08.1846
Сын: Черкасский Ипполит Евгеньевич
Отец ребёнка: Черкасский Евгений Александрович
Смерть
03.08.1847
Рождение ребёнка
18.08.1847
Сын: Черкасский Пётр Евгеньевич
Отец ребёнка: Черкасский Евгений Александрович