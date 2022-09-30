Черкасская (Сумарокова) Варвара Петровна 04.02.1821 — найти родственников по фамилии на Familio

Черкасская (Сумарокова) Варвара Петровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 04.02.1821, Москва, город федерального значения Москва

умерла 03.08.1847

Отец
Сумароков Пётр Николаевич1792 г.р.
Мать
Сумарокова (Бекович-Черкасская) Прасковья Дмитриевна1802 г.р.
Супруги
Черкасский Евгений Александрович23.06.1820 г.р.
Дети
Черкасский Ипполит Евгеньевич09.08.1846 г.р.
Черкасский Пётр Евгеньевич18.08.1847 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1821

Отец: Сумароков Пётр Николаевич

Мать: Сумарокова (Бекович-Черкасская) Прасковья Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
26.09.1845

Муж: Черкасский Евгений Александрович

Рождение ребёнка
09.08.1846

Сын: Черкасский Ипполит Евгеньевич

Отец ребёнка: Черкасский Евгений Александрович

Смерть
03.08.1847

Рождение ребёнка
18.08.1847

Сын: Черкасский Пётр Евгеньевич

Отец ребёнка: Черкасский Евгений Александрович

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