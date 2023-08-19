Черкасская (Сумарокова) Варвара Петровна
Место рождения
Дата рождения04.02.1821
Дата смерти03.08.1847
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1821
Бракосочетание
26.09.1845
Рождение ребёнка
09.08.1846
Сын: Черкасский Ипполит Евгеньевич
Отец ребёнка: Черкасский Евгений Александрович
Смерть
03.08.1847
Рождение ребёнка
18.08.1847
Сын: Черкасский Пётр Евгеньевич
Отец ребёнка: Черкасский Евгений Александрович