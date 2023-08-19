Черкасская (Сумарокова) Варвара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкасская (Сумарокова) Варвара Петровна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

04.02.1821

Дата смерти

03.08.1847

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1821

Отец: Сумароков Пётр Николаевич

Мать: Сумарокова Прасковья Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
26.09.1845

Муж: Черкасский Евгений Александрович

Рождение ребёнка
09.08.1846

Сын: Черкасский Ипполит Евгеньевич

Отец ребёнка: Черкасский Евгений Александрович

Смерть
03.08.1847
Рождение ребёнка
18.08.1847

Сын: Черкасский Пётр Евгеньевич

Отец ребёнка: Черкасский Евгений Александрович

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