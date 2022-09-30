Черкасский Пётр Евгеньевич 18.08.1847 — найти родственников по фамилии на Familio

Черкасский Пётр Евгеньевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 18.08.1847

умер 20.11.1888

Мать
Черкасская (Сумарокова) Варвара Петровна04.02.1821 г.р.
Отец
Черкасский Евгений Александрович23.06.1820 г.р.
Супруги
Черкасская (Фон Остен-Сакен) Екатерина Николаевна11.08.1849 г.р.
Дети
Черкасский Семён ПетровичПосле 1870 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1847

Отец: Черкасский Евгений Александрович

Мать: Черкасская (Сумарокова) Варвара Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черкасская (Фон Остен-Сакен) Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
После 1870

Сын: Черкасский Семён Петрович

Мать ребёнка: Черкасская (Фон Остен-Сакен) Екатерина Николаевна

Смерть
20.11.1888

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