Черкасский Пётр Евгеньевич
мужской, родился 18.08.1847
умер 20.11.1888
МатьЧеркасская (Сумарокова) Варвара Петровна04.02.1821 г.р.
ОтецЧеркасский Евгений Александрович23.06.1820 г.р.
Супруги
Черкасская (Фон Остен-Сакен) Екатерина Николаевна11.08.1849 г.р.
Дети
Черкасский Семён ПетровичПосле 1870 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1847
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
После 1870
Сын: Черкасский Семён Петрович
Мать ребёнка: Черкасская (Фон Остен-Сакен) Екатерина Николаевна
Смерть
20.11.1888