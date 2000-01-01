Черкасский Евгений Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкасский Евгений Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1820

Дата смерти

31.08.1898

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.09.1845

Жена: Черкасская Варвара Петровна

Рождение ребёнка
09.08.1846

Сын: Черкасский Ипполит Евгеньевич

Мать ребёнка: Черкасская Варвара Петровна

Рождение ребёнка
18.08.1847

Сын: Черкасский Пётр Евгеньевич

Мать ребёнка: Черкасская Варвара Петровна

Смерть
31.08.1898
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