Черкасский Евгений Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1820
Дата смерти31.08.1898
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.09.1845
Рождение ребёнка
09.08.1846
Сын: Черкасский Ипполит Евгеньевич
Мать ребёнка: Черкасская Варвара Петровна
Рождение ребёнка
18.08.1847
Сын: Черкасский Пётр Евгеньевич
Мать ребёнка: Черкасская Варвара Петровна
Смерть
31.08.1898