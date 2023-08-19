Егор Абакумов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгор Абакумов

Егор Абакумов

Место рождения

Стубле, Одоевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Абакум Андреев

Мать: Агафья

Стубле, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Дмитрий Егоров

Мать ребёнка: Арина/Ирина Антонова

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Татьяна Егорова

Мать ребёнка: Арина/Ирина Антонова

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Абашин Иван Егоров

Мать ребёнка: Арина/Ирина Антонова

Стубле, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Федор Егоров

Мать ребёнка: Арина/Ирина Антонова

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Елизавета Егорова

Мать ребёнка: Арина/Ирина Антонова

Рождение ребёнка
1852

Сын: Николай Егоров

Мать ребёнка: Арина/Ирина Антонова

Смерть
Неизвестно