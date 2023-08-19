Егор Абакумов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: Абакум Андреев
Мать: Агафья
Рождение ребёнка
1835
Сын: Дмитрий Егоров
Мать ребёнка: Арина/Ирина Антонова
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Татьяна Егорова
Мать ребёнка: Арина/Ирина Антонова
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Абашин Иван Егоров
Мать ребёнка: Арина/Ирина Антонова
Рождение ребёнка
1844
Сын: Федор Егоров
Мать ребёнка: Арина/Ирина Антонова
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Елизавета Егорова
Мать ребёнка: Арина/Ирина Антонова
Рождение ребёнка
1852
Сын: Николай Егоров
Мать ребёнка: Арина/Ирина Антонова
Смерть
Неизвестно