Арина/Ирина Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арина/Ирина Антонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Дмитрий Егоров

Отец ребёнка: Егор Абакумов

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Татьяна Егорова

Отец ребёнка: Егор Абакумов

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Абашин Иван Егоров

Отец ребёнка: Егор Абакумов

Стубле, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Федор Егоров

Отец ребёнка: Егор Абакумов

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Елизавета Егорова

Отец ребёнка: Егор Абакумов

Рождение ребёнка
1852

Сын: Николай Егоров

Отец ребёнка: Егор Абакумов

Смерть
Неизвестно
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