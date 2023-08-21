Арина/Ирина Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Дмитрий Егоров
Отец ребёнка: Егор Абакумов
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Татьяна Егорова
Отец ребёнка: Егор Абакумов
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Абашин Иван Егоров
Отец ребёнка: Егор Абакумов
Стубле, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1844
Сын: Федор Егоров
Отец ребёнка: Егор Абакумов
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Елизавета Егорова
Отец ребёнка: Егор Абакумов
Рождение ребёнка
1852
Сын: Николай Егоров
Отец ребёнка: Егор Абакумов
Смерть
Неизвестно