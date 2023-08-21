Николай Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай Егоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1816 г.р.

Мать

Около 1814 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Егор Абакумов

Мать: Арина/Ирина Антонова

Смерть
Неизвестно
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