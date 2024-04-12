Абашина Татьяна Егорова
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Егор Абакумов
Мать: Арина/Ирина Антонова
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Блашенков Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Блашенков Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Блашенков Иван Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно