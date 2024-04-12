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Абашина Татьяна Егорова

Место рождения

Стубле, Одоевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Егор Абакумов

Мать: Арина/Ирина Антонова

Стубле, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Блашенков Филипп Иванов

Отец ребёнка: Блашенков Иван Дмитриев

Стубле, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Блашенков Василий Иванов

Отец ребёнка: Блашенков Иван Дмитриев

Стубле, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блашенков Петр Иванов

Отец ребёнка: Блашенков Иван Дмитриев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блашенков Иван Дмитриев

Смерть
Неизвестно
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