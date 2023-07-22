Абакум Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: Андрей Дементьев
Мать: Устинья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Егор Абакумов
Мать ребёнка: Агафья
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Екатерина Абакумова
Мать ребёнка: Агафья
Рождение ребёнка
1822
Сын: Родион Абакумов
Мать ребёнка: Агафья
Рождение ребёнка
1823
Сын: Алексей Абакумов
Мать ребёнка: Агафья
Смерть
Неизвестно