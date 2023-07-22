Абакум Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абакум Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Андрей Дементьев

Мать: Устинья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Егор Абакумов

Мать ребёнка: Агафья

Стубле, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Екатерина Абакумова

Мать ребёнка: Агафья

Стубле, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Родион Абакумов

Мать ребёнка: Агафья

Рождение ребёнка
1823

Сын: Алексей Абакумов

Мать ребёнка: Агафья

Смерть
Неизвестно
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