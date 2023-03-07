Нестеров Андрей Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Сергеева (николаева) Агриппина Нестерова
Мать ребёнка: Нестерова Неонилла Васильевна
Мать ребёнка: Нестерова Неонилла Васильевна
Мать ребёнка: Нестерова Неонилла Васильевна
Сын: Нестеров Александр Андреевич
Мать ребёнка: Нестерова Неонилла Васильевна
Сын: Нестеров Емельян Андреевич
Мать ребёнка: Нестерова Неонилла Васильевна
Сын: Нестеров Гавриил Андреевич
Мать ребёнка: Нестерова Неонилла Васильевна
Дочь: Ульяна Андреевна
Мать ребёнка: Нестерова Неонилла Васильевна
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Нестерова Неонилла Васильевна
Мать ребёнка: Нестерова Неонилла Васильевна
Дочь: Неонилла Андреевна
Мать ребёнка: Нестерова Неонилла Васильевна
Дочь: Степанида Андреевна
Мать ребёнка: Нестерова Неонилла Васильевна
Дочь: Феоктиста Андреевна
Мать ребёнка: Нестерова Неонилла Васильевна
Сын: Нестеров Василий Андреевич
Мать ребёнка: Нестерова Неонилла Васильевна