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Нестеров Андрей Тимофеевич

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Место рождения

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Нестеров Тимофей Нестерович

Мать: Нестерова Анисья Ефимовна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.?.1879

Жена: Нестерова Неонилла Васильевна

Рождение ребёнка
14.06.1881

Дочь: Сергеева (николаева) Агриппина Нестерова

Мать ребёнка: Нестерова Неонилла Васильевна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.07.1883

Сын: Нестеров Антон Андреевич

Мать ребёнка: Нестерова Неонилла Васильевна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.06.1885

Сын: Нестеров Петр Андреевич

Мать ребёнка: Нестерова Неонилла Васильевна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.11.1887

Сын: Нестеров Александр Андреевич

Мать ребёнка: Нестерова Неонилла Васильевна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.08.1889

Сын: Нестеров Емельян Андреевич

Мать ребёнка: Нестерова Неонилла Васильевна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.04.1892

Сын: Нестеров Гавриил Андреевич

Мать ребёнка: Нестерова Неонилла Васильевна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.12.1893

Дочь: Ульяна Андреевна

Мать ребёнка: Нестерова Неонилла Васильевна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.02.1895

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Нестерова Неонилла Васильевна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.08.1897

Сын: Нестеров Павел Андреевич

Мать ребёнка: Нестерова Неонилла Васильевна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.11.1899

Дочь: Неонилла Андреевна

Мать ребёнка: Нестерова Неонилла Васильевна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.11.1899

Дочь: Степанида Андреевна

Мать ребёнка: Нестерова Неонилла Васильевна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.11.1899

Дочь: Феоктиста Андреевна

Мать ребёнка: Нестерова Неонилла Васильевна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.02.1902

Сын: Нестеров Василий Андреевич

Мать ребёнка: Нестерова Неонилла Васильевна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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