Нестеров Емельян Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНестеров Емельян Андреевич

Нестеров Емельян Андреевич

avatar

Место рождения

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

02.08.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1889

Отец: Нестеров Андрей Тимофеевич

Мать: Нестерова Неонилла Васильевна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
06.02.1908

Жена: Нестерова Мария Ребрейкина

Рождение ребёнка
22.09.1911

Сын: Нестеров Иван Емельянович

Мать ребёнка: Нестерова Мария Ребрейкина

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.08.1913

Дочь: Евдокия Емельяновна

Мать ребёнка: Нестерова Мария Ребрейкина

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.02.1916

Дочь: Анна Емельяновна

Мать ребёнка: Нестерова Мария Ребрейкина

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.12.1917

Дочь: Татьяна Емельяновна

Мать ребёнка: Нестерова Мария Ребрейкина

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Нестеров Вов Владимир Емельянович

Мать ребёнка: Нестерова Мария Ребрейкина

Деревня Русские Зимницы , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close