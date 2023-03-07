Нестеров Емельян Андреевич
Место рождения
Дата рождения02.08.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1889
Бракосочетание
06.02.1908
Рождение ребёнка
22.09.1911
Сын: Нестеров Иван Емельянович
Мать ребёнка: Нестерова Мария Ребрейкина
Рождение ребёнка
03.08.1913
Дочь: Евдокия Емельяновна
Мать ребёнка: Нестерова Мария Ребрейкина
Рождение ребёнка
01.02.1916
Дочь: Анна Емельяновна
Мать ребёнка: Нестерова Мария Ребрейкина
Рождение ребёнка
14.12.1917
Дочь: Татьяна Емельяновна
Мать ребёнка: Нестерова Мария Ребрейкина
Рождение ребёнка
1927
Сын: Нестеров Вов Владимир Емельянович
Мать ребёнка: Нестерова Мария Ребрейкина
Деревня Русские Зимницы , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно