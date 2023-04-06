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Нестерова Неонилла Васильевна

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Место рождения

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.?.1879

Муж: Нестеров Андрей Тимофеевич

Рождение ребёнка
14.06.1881

Дочь: Сергеева (николаева) Агриппина Нестерова

Отец ребёнка: Нестеров Андрей Тимофеевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.07.1883

Сын: Нестеров Антон Андреевич

Отец ребёнка: Нестеров Андрей Тимофеевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.06.1885

Сын: Нестеров Петр Андреевич

Отец ребёнка: Нестеров Андрей Тимофеевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.11.1887

Сын: Нестеров Александр Андреевич

Отец ребёнка: Нестеров Андрей Тимофеевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.08.1889

Сын: Нестеров Емельян Андреевич

Отец ребёнка: Нестеров Андрей Тимофеевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.04.1892

Сын: Нестеров Гавриил Андреевич

Отец ребёнка: Нестеров Андрей Тимофеевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.12.1893

Дочь: Ульяна Андреевна

Отец ребёнка: Нестеров Андрей Тимофеевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.02.1895

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Нестеров Андрей Тимофеевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.08.1897

Сын: Нестеров Павел Андреевич

Отец ребёнка: Нестеров Андрей Тимофеевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.11.1899

Дочь: Неонилла Андреевна

Отец ребёнка: Нестеров Андрей Тимофеевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.11.1899

Дочь: Степанида Андреевна

Отец ребёнка: Нестеров Андрей Тимофеевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.11.1899

Дочь: Феоктиста Андреевна

Отец ребёнка: Нестеров Андрей Тимофеевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.02.1902

Сын: Нестеров Василий Андреевич

Отец ребёнка: Нестеров Андрей Тимофеевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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