Нестерова Неонилла Васильевна
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Сергеева (николаева) Агриппина Нестерова
Отец ребёнка: Нестеров Андрей Тимофеевич
Отец ребёнка: Нестеров Андрей Тимофеевич
Отец ребёнка: Нестеров Андрей Тимофеевич
Сын: Нестеров Александр Андреевич
Отец ребёнка: Нестеров Андрей Тимофеевич
Сын: Нестеров Емельян Андреевич
Отец ребёнка: Нестеров Андрей Тимофеевич
Сын: Нестеров Гавриил Андреевич
Отец ребёнка: Нестеров Андрей Тимофеевич
Дочь: Ульяна Андреевна
Отец ребёнка: Нестеров Андрей Тимофеевич
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Нестеров Андрей Тимофеевич
Отец ребёнка: Нестеров Андрей Тимофеевич
Дочь: Неонилла Андреевна
Отец ребёнка: Нестеров Андрей Тимофеевич
Дочь: Степанида Андреевна
Отец ребёнка: Нестеров Андрей Тимофеевич
Дочь: Феоктиста Андреевна
Отец ребёнка: Нестеров Андрей Тимофеевич
Сын: Нестеров Василий Андреевич
Отец ребёнка: Нестеров Андрей Тимофеевич