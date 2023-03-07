Нестеров Антон Андреевич
Место рождения
Дата рождения29.07.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1883
Бракосочетание
10.?.1902
Рождение ребёнка
21.09.1903
Дочь: Ефросинья Антоновна
Мать ребёнка: Нестерова Анастасия Миронова
Рождение ребёнка
17.05.1905
Дочь: Феодосия Антоновна
Мать ребёнка: Нестерова Анастасия Миронова
Рождение ребёнка
12.09.1906
Сын: Нестеров Константин Антонович
Мать ребёнка: Нестерова Анастасия Миронова
Рождение ребёнка
27.05.1908
Мать ребёнка: Нестерова Анастасия Миронова
Рождение ребёнка
13.03.1911
Сын: Нестеров Василий Антонович
Мать ребёнка: Нестерова Анастасия Миронова
Рождение ребёнка
19.05.1914
Дочь: Елена Антоновна
Мать ребёнка: Нестерова Анастасия Миронова
Бракосочетание
12.?.1914
Рождение ребёнка
1915
Сын: Нестеров Андрей Антонович
Мать ребёнка: Нестерова Прасковья Кожевникова
Рождение ребёнка
1922
Сын: Нестеров Вов Илья Антонович
Мать ребёнка: Нестерова Прасковья Кожевникова
Смерть
Неизвестно