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Нестеров Антон Андреевич

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Место рождения

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

29.07.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1883

Отец: Нестеров Андрей Тимофеевич

Мать: Нестерова Неонилла Васильевна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
10.?.1902

Жена: Нестерова Анастасия Миронова

Рождение ребёнка
21.09.1903

Дочь: Ефросинья Антоновна

Мать ребёнка: Нестерова Анастасия Миронова

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.05.1905

Дочь: Феодосия Антоновна

Мать ребёнка: Нестерова Анастасия Миронова

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.09.1906

Сын: Нестеров Константин Антонович

Мать ребёнка: Нестерова Анастасия Миронова

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.05.1908

Сын: Нестеров Павел Антонович

Мать ребёнка: Нестерова Анастасия Миронова

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.03.1911

Сын: Нестеров Василий Антонович

Мать ребёнка: Нестерова Анастасия Миронова

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.05.1914

Дочь: Елена Антоновна

Мать ребёнка: Нестерова Анастасия Миронова

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
12.?.1914

Жена: Нестерова Прасковья Кожевникова

Рождение ребёнка
1915

Сын: Нестеров Андрей Антонович

Мать ребёнка: Нестерова Прасковья Кожевникова

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Нестеров Вов Илья Антонович

Мать ребёнка: Нестерова Прасковья Кожевникова

Смерть
Неизвестно
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