Нестерова Прасковья Кожевникова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.?.1914
Рождение ребёнка
1915
Сын: Нестеров Андрей Антонович
Отец ребёнка: Нестеров Антон Андреевич
Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1922
Сын: Нестеров Вов Илья Антонович
Отец ребёнка: Нестеров Антон Андреевич
Смерть
Неизвестно