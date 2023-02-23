Нестерова Прасковья Кожевникова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестерова Прасковья Кожевникова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.?.1914

Муж: Нестеров Антон Андреевич

Рождение ребёнка
1915

Сын: Нестеров Андрей Антонович

Отец ребёнка: Нестеров Антон Андреевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Нестеров Вов Илья Антонович

Отец ребёнка: Нестеров Антон Андреевич

Смерть
Неизвестно
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