Сергеева (Николаева) Агриппина Нестерова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева (Николаева) Агриппина Нестерова

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Место рождения

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

14.06.1881

Дата смерти

11.12.1914

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1881

Отец: Нестеров Андрей Тимофеевич

Мать: Нестерова Неонилла Васильевна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
07.?.1901

Муж: Сергеев (николаев) Илья Леонтьевич

Рождение ребёнка
14.07.1902

Сын: Сергеев Владимир Ильич

Отец ребёнка: Сергеев (николаев) Илья Леонтьевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.06.1903

Сын: Николаев (сергеев) Денис Ильич

Отец ребёнка: Сергеев (николаев) Илья Леонтьевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.06.1904

Сын: Николаев Виссарион Ильич

Отец ребёнка: Сергеев (николаев) Илья Леонтьевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.01.1909

Сын: Николаев Петр Ильич

Отец ребёнка: Сергеев (николаев) Илья Леонтьевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.10.1910

Сын: Николаев (сергеев) Яков Ильич

Отец ребёнка: Сергеев (николаев) Илья Леонтьевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.06.1912

Дочь: Марфа Ильинична

Отец ребёнка: Сергеев (николаев) Илья Леонтьевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
11.12.1914
Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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