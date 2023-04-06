Сергеева (Николаева) Агриппина Нестерова
Место рождения
Дата рождения14.06.1881
Дата смерти11.12.1914
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1881
Бракосочетание
07.?.1901
Рождение ребёнка
14.07.1902
Отец ребёнка: Сергеев (николаев) Илья Леонтьевич
Рождение ребёнка
01.06.1903
Сын: Николаев (сергеев) Денис Ильич
Отец ребёнка: Сергеев (николаев) Илья Леонтьевич
Рождение ребёнка
05.06.1904
Отец ребёнка: Сергеев (николаев) Илья Леонтьевич
Рождение ребёнка
18.01.1909
Сын: Николаев Петр Ильич
Отец ребёнка: Сергеев (николаев) Илья Леонтьевич
Рождение ребёнка
04.10.1910
Сын: Николаев (сергеев) Яков Ильич
Отец ребёнка: Сергеев (николаев) Илья Леонтьевич
Рождение ребёнка
21.06.1912
Дочь: Марфа Ильинична
Отец ребёнка: Сергеев (николаев) Илья Леонтьевич
Смерть
11.12.1914