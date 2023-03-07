Сергеев (Николаев) Илья Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергеев (Николаев) Илья Леонтьевич

Сергеев (Николаев) Илья Леонтьевич

avatar

Место рождения

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

12.07.1883

Дата смерти

До 1920

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1883

Отец: Сергеев Леонтий Николаевич

Мать: Сергеева Екатерина Сидорина

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
07.?.1901

Жена: Сергеева (николаева) Агриппина Нестерова

Рождение ребёнка
14.07.1902

Сын: Сергеев Владимир Ильич

Мать ребёнка: Сергеева (николаева) Агриппина Нестерова

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.06.1903

Сын: Николаев (сергеев) Денис Ильич

Мать ребёнка: Сергеева (николаева) Агриппина Нестерова

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.06.1904

Сын: Николаев Виссарион Ильич

Мать ребёнка: Сергеева (николаева) Агриппина Нестерова

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.01.1909

Сын: Николаев Петр Ильич

Мать ребёнка: Сергеева (николаева) Агриппина Нестерова

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.10.1910

Сын: Николаев (сергеев) Яков Ильич

Мать ребёнка: Сергеева (николаева) Агриппина Нестерова

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.06.1912

Дочь: Марфа Ильинична

Мать ребёнка: Сергеева (николаева) Агриппина Нестерова

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
23.?.1915

Жена: Алексеева Мария Васильева

Рождение ребёнка
23.04.1916

Дочь: Александра Ильинична

Мать ребёнка: Алексеева Мария Васильева

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1920
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close