Сергеев (Николаев) Илья Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения12.07.1883
Дата смертиДо 1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1883
Бракосочетание
07.?.1901
Рождение ребёнка
14.07.1902
Мать ребёнка: Сергеева (николаева) Агриппина Нестерова
Рождение ребёнка
01.06.1903
Сын: Николаев (сергеев) Денис Ильич
Мать ребёнка: Сергеева (николаева) Агриппина Нестерова
Рождение ребёнка
05.06.1904
Мать ребёнка: Сергеева (николаева) Агриппина Нестерова
Рождение ребёнка
18.01.1909
Сын: Николаев Петр Ильич
Мать ребёнка: Сергеева (николаева) Агриппина Нестерова
Рождение ребёнка
04.10.1910
Сын: Николаев (сергеев) Яков Ильич
Мать ребёнка: Сергеева (николаева) Агриппина Нестерова
Рождение ребёнка
21.06.1912
Дочь: Марфа Ильинична
Мать ребёнка: Сергеева (николаева) Агриппина Нестерова
Бракосочетание
23.?.1915
Рождение ребёнка
23.04.1916
Дочь: Александра Ильинична
Мать ребёнка: Алексеева Мария Васильева
Смерть
До 1920