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Сергеева Екатерина Сидорина

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Место рождения

Дуровка

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Сидорин Николай Иванович

Мать: Сидорина Надежда Ивановна

Бракосочетание
10.10.1865

Муж: Сергеев Леонтий Николаевич

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Елизарова Васса Сергеева

Отец ребёнка: Сергеев Леонтий Николаевич

Рождение ребёнка
27.10.1872

Дочь: Прохорова Зиновия Сергеева

Отец ребёнка: Сергеев Леонтий Николаевич

Рождение ребёнка
1876

Сын: Сергеев (николаев) Федосий Леонтьевич

Отец ребёнка: Сергеев Леонтий Николаевич

Рождение ребёнка
06.06.1878

Дочь: Акилина Леонтьевна

Отец ребёнка: Сергеев Леонтий Николаевич

Рождение ребёнка
12.07.1883

Сын: Сергеев (николаев) Илья Леонтьевич

Отец ребёнка: Сергеев Леонтий Николаевич

Рождение ребёнка
10.01.1886

Сын: Сергеев Макар Леонтьевич

Отец ребёнка: Сергеев Леонтий Николаевич

Рождение ребёнка
04.06.1888

Дочь: Феодосия Леонтьевна

Отец ребёнка: Сергеев Леонтий Николаевич

Рождение ребёнка
28.10.1891

Дочь: Анастасия Леонтьевна

Отец ребёнка: Сергеев Леонтий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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