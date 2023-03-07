Сергеева Екатерина Сидорина
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Бракосочетание
10.10.1865
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Елизарова Васса Сергеева
Отец ребёнка: Сергеев Леонтий Николаевич
Рождение ребёнка
27.10.1872
Дочь: Прохорова Зиновия Сергеева
Отец ребёнка: Сергеев Леонтий Николаевич
Рождение ребёнка
1876
Сын: Сергеев (николаев) Федосий Леонтьевич
Отец ребёнка: Сергеев Леонтий Николаевич
Рождение ребёнка
06.06.1878
Дочь: Акилина Леонтьевна
Отец ребёнка: Сергеев Леонтий Николаевич
Рождение ребёнка
12.07.1883
Сын: Сергеев (николаев) Илья Леонтьевич
Отец ребёнка: Сергеев Леонтий Николаевич
Рождение ребёнка
10.01.1886
Отец ребёнка: Сергеев Леонтий Николаевич
Рождение ребёнка
04.06.1888
Дочь: Феодосия Леонтьевна
Отец ребёнка: Сергеев Леонтий Николаевич
Рождение ребёнка
28.10.1891
Дочь: Анастасия Леонтьевна
Отец ребёнка: Сергеев Леонтий Николаевич
Смерть
Неизвестно