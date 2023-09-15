Сергеев (Николаев) Федосий Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеев (Николаев) Федосий Леонтьевич

Место рождения

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Сергеев Леонтий Николаевич

Мать: Сергеева Екатерина Сидорина

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
20.?.1895

Жена: Сергеева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
22.01.1896

Сын: Сергеев (николаев) Игнатий Федосеевич

Мать ребёнка: Сергеева Евдокия Ивановна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.06.1897

Сын: Сергеев (николаев) Леонтий Федосеевич

Мать ребёнка: Сергеева Евдокия Ивановна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.10.1898

Сын: Николаев Дмитрий Федосеевич

Мать ребёнка: Сергеева Евдокия Ивановна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.02.1900

Дочь: Анна Федосеевна

Мать ребёнка: Сергеева Евдокия Ивановна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.12.1901

Дочь: Анна Федосеевна

Мать ребёнка: Сергеева Евдокия Ивановна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.11.1903

Дочь: Екатерина Федосеевна

Мать ребёнка: Сергеева Евдокия Ивановна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.11.1905

Дочь: Матрена Федосеевна

Мать ребёнка: Сергеева Евдокия Ивановна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Акилина Федосеевна

Мать ребёнка: Сергеева Евдокия Ивановна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.04.1909

Дочь: Пелагея Федосеевна

Мать ребёнка: Сергеева Евдокия Ивановна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.09.1910

Дочь: Надежда Федосеевна

Мать ребёнка: Сергеева Евдокия Ивановна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.09.1910

Дочь: Вера Федосеевна

Мать ребёнка: Сергеева Евдокия Ивановна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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