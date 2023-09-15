Сергеев (Николаев) Федосий Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Бракосочетание
20.?.1895
Рождение ребёнка
22.01.1896
Сын: Сергеев (николаев) Игнатий Федосеевич
Мать ребёнка: Сергеева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
13.06.1897
Сын: Сергеев (николаев) Леонтий Федосеевич
Мать ребёнка: Сергеева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
18.10.1898
Сын: Николаев Дмитрий Федосеевич
Мать ребёнка: Сергеева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
13.02.1900
Дочь: Анна Федосеевна
Мать ребёнка: Сергеева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
04.12.1901
Дочь: Анна Федосеевна
Мать ребёнка: Сергеева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
20.11.1903
Дочь: Екатерина Федосеевна
Мать ребёнка: Сергеева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
07.11.1905
Дочь: Матрена Федосеевна
Мать ребёнка: Сергеева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Акилина Федосеевна
Мать ребёнка: Сергеева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
26.04.1909
Дочь: Пелагея Федосеевна
Мать ребёнка: Сергеева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
27.09.1910
Дочь: Надежда Федосеевна
Мать ребёнка: Сергеева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
27.09.1910
Дочь: Вера Федосеевна
Мать ребёнка: Сергеева Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно