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Феодосия Леонтьевна
Феодосия Леонтьевна
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Место рождения
Русские Зимницы
, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Дата рождения
04.06.1888
Пол
Женский
Отец
Сергеев Леонтий Николаевич
1847 г.р.
Мать
Сергеева Екатерина Сидорина
1848 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1888
Отец:
Сергеев Леонтий Николаевич
Мать:
Сергеева Екатерина Сидорина
Русские Зимницы
, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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