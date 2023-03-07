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Феодосия Леонтьевна

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Место рождения

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

04.06.1888

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1888

Отец: Сергеев Леонтий Николаевич

Мать: Сергеева Екатерина Сидорина

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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