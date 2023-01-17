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Сидорина Надежда Ивановна

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1834

Дата смерти

05.02.1885

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Сергеева Екатерина Сидорина

Отец ребёнка: Сидорин Николай Иванович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
11.02.1853

Муж: Сидорин Николай Иванович

Рождение ребёнка
08.01.1855

Сын: Сидорин Савелий Николаевич

Отец ребёнка: Сидорин Николай Иванович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1869

Сын: Сидорин Федот Николаевич

Отец ребёнка: Сидорин Николай Иванович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1870

Сын: Сидорин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Сидорин Николай Иванович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
03.05.1871

Сын: Сидорин Тимофей Николаевич

Отец ребёнка: Сидорин Николай Иванович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.05.1873

Сын: Сидорин Устин Николаевич

Отец ребёнка: Сидорин Николай Иванович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
05.02.1885
Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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