Сидорина Надежда Ивановна
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смерти05.02.1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Сергеева Екатерина Сидорина
Отец ребёнка: Сидорин Николай Иванович
Бракосочетание
11.02.1853
Рождение ребёнка
08.01.1855
Сын: Сидорин Савелий Николаевич
Отец ребёнка: Сидорин Николай Иванович
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Сидорин Николай Иванович
Рождение ребёнка
1870
Сын: Сидорин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Сидорин Николай Иванович
Рождение ребёнка
03.05.1871
Сын: Сидорин Тимофей Николаевич
Отец ребёнка: Сидорин Николай Иванович
Рождение ребёнка
25.05.1873
Отец ребёнка: Сидорин Николай Иванович
Смерть
05.02.1885