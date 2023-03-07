Нестеров Тимофей Нестерович
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти21.11.1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Нестеров ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
01.04.1851
Дочь: Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Нестерова Марина Максимовна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Нестеров Исаак (Исай) Тимофеевич
Мать ребёнка: Нестерова Марина Максимовна
Бракосочетание
16.08.1857
Рождение ребёнка
1861
Сын: Нестеров Андрей Тимофеевич
Мать ребёнка: Нестерова Анисья Ефимовна
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Данилина Анна Нестерова
Мать ребёнка: Нестерова Анисья Ефимовна
Рождение ребёнка
01.12.1871
Дочь: Варвара Тимофеевна
Мать ребёнка: Нестерова Анисья Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.11.1897