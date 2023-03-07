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Нестеров Тимофей Нестерович

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Место рождения

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

21.11.1897

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Нестеров ?

Мать: ?

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.04.1851

Дочь: Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Нестерова Марина Максимовна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Нестеров Исаак (Исай) Тимофеевич

Мать ребёнка: Нестерова Марина Максимовна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
16.08.1857

Жена: Нестерова Анисья Ефимовна

Рождение ребёнка
1861

Сын: Нестеров Андрей Тимофеевич

Мать ребёнка: Нестерова Анисья Ефимовна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Данилина Анна Нестерова

Мать ребёнка: Нестерова Анисья Ефимовна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.12.1871

Дочь: Варвара Тимофеевна

Мать ребёнка: Нестерова Анисья Ефимовна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нестерова Марина Максимовна

Смерть
21.11.1897
Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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