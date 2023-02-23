Нестерова Марина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1851
Дочь: Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Нестеров Тимофей Нестерович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Нестеров Исаак (Исай) Тимофеевич
Отец ребёнка: Нестеров Тимофей Нестерович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1857