Нестерова Марина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестерова Марина Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1857

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1851

Дочь: Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Нестеров Тимофей Нестерович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Нестеров Исаак (Исай) Тимофеевич

Отец ребёнка: Нестеров Тимофей Нестерович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нестеров Тимофей Нестерович

Смерть
До 1857
Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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