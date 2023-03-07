Нестеров Исаак (Исай) Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смерти11.01.1880
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Бракосочетание
28.?.1874
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Беляева (авдеева) Ирина Петровна
Рождение ребёнка
20.06.1877
Сын: Нестеров Самсон Исаакович
Мать ребёнка: Беляева (авдеева) Ирина Петровна
Рождение ребёнка
10.10.1878
Дочь: Прасковья Исааковна
Мать ребёнка: Беляева (авдеева) Ирина Петровна
Смерть
11.01.1880