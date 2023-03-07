Нестеров Исаак (Исай) Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестеров Исаак (Исай) Тимофеевич

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Место рождения

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

11.01.1880

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Нестеров Тимофей Нестерович

Мать: Нестерова Марина Максимовна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
28.?.1874

Жена: Беляева (авдеева) Ирина Петровна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Нестеров Яков Исаевич

Мать ребёнка: Беляева (авдеева) Ирина Петровна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.06.1877

Сын: Нестеров Самсон Исаакович

Мать ребёнка: Беляева (авдеева) Ирина Петровна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.10.1878

Дочь: Прасковья Исааковна

Мать ребёнка: Беляева (авдеева) Ирина Петровна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
11.01.1880
Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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