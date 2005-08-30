Дуракова (Леонтьева) Евгения Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дуракова (Леонтьева) Евгения Александровна

Место рождения

Инзер

Дата рождения

25.12.1911

Дата смерти

30.08.2005

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1911

Отец: Леонтьев Александр Дмитриевич

Мать: Леонтьева (Шабалина) Анна Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дураков Ефим Дмитриевич

Рождение ребёнка
05.01.1934

Сын: Дубров Виктор Ефимович

Отец ребёнка: Дураков Ефим Дмитриевич

Рождение ребёнка
28.08.1935

Дочь: (Дуракова) Валентина Ефимовна

Отец ребёнка: Дураков Ефим Дмитриевич

Рождение ребёнка
10.05.1937

Сын: Дубров Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Дураков Ефим Дмитриевич

Рождение ребёнка
05.07.1945

Дочь: (Дуракова/Дуброва) Галина Дуброва/

Отец ребёнка: Дураков Ефим Дмитриевич

Смерть
30.08.2005
Похороны
Неизвестно

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