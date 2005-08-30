Дуракова (Леонтьева) Евгения Александровна
Место рожденияИнзер
Дата рождения25.12.1911
Дата смерти30.08.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1911
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1934
Отец ребёнка: Дураков Ефим Дмитриевич
Рождение ребёнка
28.08.1935
Дочь: (Дуракова) Валентина Ефимовна
Отец ребёнка: Дураков Ефим Дмитриевич
Рождение ребёнка
10.05.1937
Отец ребёнка: Дураков Ефим Дмитриевич
Рождение ребёнка
05.07.1945
Дочь: (Дуракова/Дуброва) Галина Дуброва/
Отец ребёнка: Дураков Ефим Дмитриевич
Смерть
30.08.2005
Похороны
Неизвестно