Леонтьев Александр Дмитриевич
Место рожденияТроицк Оренбургская губерния
Дата рожденияОколо 1883
Дата смерти05.06.1946
ПолМужской
Отец
Дети
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Отец: Леонтьев Дмитрий
Сын: Леонтьев Николай Александрович
Мать ребёнка: Леонтьева (Шабалина) Анна Дмитриевна
Сын: Леонтьев Александр Александрович
Мать ребёнка: Леонтьева (Шабалина) Анна Дмитриевна
Дочь: Дуракова (Леонтьева) Евгения Александровна
Мать ребёнка: Леонтьева (Шабалина) Анна Дмитриевна
Дочь: (Леонтьева) Валентина Александровна
Мать ребёнка: Леонтьева (Шабалина) Анна Дмитриевна
Дочь: (Леонтьева) Вера Александровна
Мать ребёнка: Леонтьева (Шабалина) Анна Дмитриевна
Сын: Леонтьев Иван Александрович
Мать ребёнка: Леонтьева (Шабалина) Анна Дмитриевна
Сын: Леонтьев Григорий Александрович
Мать ребёнка: Леонтьева (Шабалина) Анна Дмитриевна
Сын: Леонтьев Александр Александрович
Мать ребёнка: Леонтьева (Шабалина) Анна Дмитриевна