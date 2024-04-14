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Леонтьев Александр Дмитриевич

Место рождения

Троицк Оренбургская губерния

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

05.06.1946

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: Леонтьев Дмитрий

Мать: (Шабалина) Прасковья Дмитриевна

Рождение ребёнка
10.12.1907

Сын: Леонтьев Николай Александрович

Мать ребёнка: Леонтьева (Шабалина) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Леонтьев Александр Александрович

Мать ребёнка: Леонтьева (Шабалина) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
25.12.1911

Дочь: Дуракова (Леонтьева) Евгения Александровна

Мать ребёнка: Леонтьева (Шабалина) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: (Леонтьева) Валентина Александровна

Мать ребёнка: Леонтьева (Шабалина) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
16.10.1916

Дочь: (Леонтьева) Вера Александровна

Мать ребёнка: Леонтьева (Шабалина) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Леонтьев Иван Александрович

Мать ребёнка: Леонтьева (Шабалина) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
12.03.1923

Сын: Леонтьев Григорий Александрович

Мать ребёнка: Леонтьева (Шабалина) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
20.05.1925

Сын: Леонтьев Александр Александрович

Мать ребёнка: Леонтьева (Шабалина) Анна Дмитриевна

Смерть
05.06.1946

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