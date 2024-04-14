Леонтьева (Шабалина) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтьева (Шабалина) Анна Дмитриевна

Место рождения

Вятка?

Дата рождения

Около 09.09.1876

Дата смерти

Около 14.04.1964

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 09.09.1876

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1907

Сын: Леонтьев Николай Александрович

Отец ребёнка: Леонтьев Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1909

Сын: Леонтьев Александр Александрович

Отец ребёнка: Леонтьев Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
25.12.1911

Дочь: Дуракова (Леонтьева) Евгения Александровна

Отец ребёнка: Леонтьев Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: (Леонтьева) Валентина Александровна

Отец ребёнка: Леонтьев Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
16.10.1916

Дочь: (Леонтьева) Вера Александровна

Отец ребёнка: Леонтьев Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1920

Сын: Леонтьев Иван Александрович

Отец ребёнка: Леонтьев Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
12.03.1923

Сын: Леонтьев Григорий Александрович

Отец ребёнка: Леонтьев Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
20.05.1925

Сын: Леонтьев Александр Александрович

Отец ребёнка: Леонтьев Александр Дмитриевич

Смерть
Около 14.04.1964
Похороны
Неизвестно

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