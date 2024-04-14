Леонтьева (Шабалина) Анна Дмитриевна
Место рожденияВятка?
Дата рожденияОколо 09.09.1876
Дата смертиОколо 14.04.1964
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.12.1907
Сын: Леонтьев Николай Александрович
Отец ребёнка: Леонтьев Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1909
Сын: Леонтьев Александр Александрович
Отец ребёнка: Леонтьев Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.12.1911
Дочь: Дуракова (Леонтьева) Евгения Александровна
Отец ребёнка: Леонтьев Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: (Леонтьева) Валентина Александровна
Отец ребёнка: Леонтьев Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
16.10.1916
Дочь: (Леонтьева) Вера Александровна
Отец ребёнка: Леонтьев Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1920
Сын: Леонтьев Иван Александрович
Отец ребёнка: Леонтьев Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
12.03.1923
Сын: Леонтьев Григорий Александрович
Отец ребёнка: Леонтьев Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.05.1925
Сын: Леонтьев Александр Александрович
Отец ребёнка: Леонтьев Александр Дмитриевич
Смерть
Около 14.04.1964
Похороны
Неизвестно