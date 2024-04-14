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Дураков Ефим Дмитриевич

Место рождения

с. Нижний Авзян, Верхнеуральский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

14.10.1909

Дата смерти

11.06.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1909

Отец: Дураков Дмитрий Тихонович

Мать: Дуракова (Исаева) Евлампия Евлампия/Олимпиада Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дуракова (Леонтьева) Евгения Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1934

Сын: Дубров Виктор Ефимович

Мать ребёнка: Дуракова (Леонтьева) Евгения Александровна

Рождение ребёнка
28.08.1935

Дочь: (Дуракова) Валентина Ефимовна

Мать ребёнка: Дуракова (Леонтьева) Евгения Александровна

Рождение ребёнка
10.05.1937

Сын: Дубров Михаил Ефимович

Мать ребёнка: Дуракова (Леонтьева) Евгения Александровна

Рождение ребёнка
05.07.1945

Дочь: (Дуракова/Дуброва) Галина Дуброва/

Мать ребёнка: Дуракова (Леонтьева) Евгения Александровна

Смерть
11.06.1979
Похороны
Неизвестно

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