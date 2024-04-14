Дураков Ефим Дмитриевич
Место рожденияс. Нижний Авзян, Верхнеуральский уезд, Оренбургская губерния
Дата рождения14.10.1909
Дата смерти11.06.1979
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1909
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1934
Мать ребёнка: Дуракова (Леонтьева) Евгения Александровна
Рождение ребёнка
28.08.1935
Дочь: (Дуракова) Валентина Ефимовна
Мать ребёнка: Дуракова (Леонтьева) Евгения Александровна
Рождение ребёнка
10.05.1937
Мать ребёнка: Дуракова (Леонтьева) Евгения Александровна
Рождение ребёнка
05.07.1945
Дочь: (Дуракова/Дуброва) Галина Дуброва/
Мать ребёнка: Дуракова (Леонтьева) Евгения Александровна
Смерть
11.06.1979
Похороны
Неизвестно