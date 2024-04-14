Дураков Дмитрий Тихонович
Место рожденияАвзян?
Дата рожденияМежду 1880 и 1886
Дата смерти09.07.1956
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1880 и 1886
Отец: Дураков Тихон
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Немка
Бракосочетание
05.11.1907
Рождение ребёнка
14.10.1909
Рождение ребёнка
28.05.1913
Рождение ребёнка
1920
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
1926
Смерть
09.07.1956
Причина смерти: Опухоль легкого
Похороны
Неизвестно