Дураков Дмитрий Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДураков Дмитрий Тихонович

Дураков Дмитрий Тихонович

Место рождения

Авзян?

Дата рождения

Между 1880 и 1886

Дата смерти

09.07.1956

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1880 и 1886

Отец: Дураков Тихон

Мать: Леонтьева (Леонтьева) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Немец 2

Мать ребёнка: Немка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Немец 1

Мать ребёнка: Немка

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Немка

Бракосочетание
05.11.1907

Жена: Дуракова (Исаева) Евлампия Евлампия/Олимпиада Максимовна

Рождение ребёнка
14.10.1909

Сын: Дураков Ефим Дмитриевич

Мать ребёнка: Дуракова (Исаева) Евлампия Евлампия/Олимпиада Максимовна

Рождение ребёнка
28.05.1913

Сын: Дураков Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Дуракова (Исаева) Евлампия Евлампия/Олимпиада Максимовна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Дураков Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Дуракова (Исаева) Евлампия Евлампия/Олимпиада Максимовна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Дураков Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Дуракова (Исаева) Евлампия Евлампия/Олимпиада Максимовна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Дураков Леонид Дмитриевич

Мать ребёнка: Дуракова (Исаева) Евлампия Евлампия/Олимпиада Максимовна

Смерть
09.07.1956
Причина смерти: Опухоль легкого
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.