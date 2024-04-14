Дуракова (Исаева) Евлампия Евлампия/Олимпиада Максимовна
Место рожденияс. Нижний Авзян, Верхнеуральский уезд, Оренбургская губерния
Дата рождения24.07.1887
Дата смерти02.09.1952
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1887
Отец: Исаев Максим Никитич?
Мать: Ульяна? Васильевна?
Бракосочетание
05.11.1907
Рождение ребёнка
14.10.1909
Отец ребёнка: Дураков Дмитрий Тихонович
Рождение ребёнка
28.05.1913
Отец ребёнка: Дураков Дмитрий Тихонович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Дураков Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Дураков Дмитрий Тихонович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Дураков Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Дураков Дмитрий Тихонович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Дураков Леонид Дмитриевич
Отец ребёнка: Дураков Дмитрий Тихонович
Смерть
02.09.1952
Причина смерти: Рак желудка