Дуракова (Исаева) Евлампия Евлампия/Олимпиада Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дуракова (Исаева) Евлампия Евлампия/Олимпиада Максимовна

Место рождения

с. Нижний Авзян, Верхнеуральский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

24.07.1887

Дата смерти

02.09.1952

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1887

Отец: Исаев Максим Никитич?

Мать: Ульяна? Васильевна?

Бракосочетание
05.11.1907

Муж: Дураков Дмитрий Тихонович

Рождение ребёнка
14.10.1909

Сын: Дураков Ефим Дмитриевич

Отец ребёнка: Дураков Дмитрий Тихонович

Рождение ребёнка
28.05.1913

Сын: Дураков Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Дураков Дмитрий Тихонович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Дураков Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Дураков Дмитрий Тихонович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Дураков Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Дураков Дмитрий Тихонович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Дураков Леонид Дмитриевич

Отец ребёнка: Дураков Дмитрий Тихонович

Смерть
02.09.1952
Причина смерти: Рак желудка

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