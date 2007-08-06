Дубров Виктор Ефимович
Место рожденияИнзер
Дата рождения05.01.1934
Дата смерти06.08.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1934
Бракосочетание
21.01.1959
Рождение ребёнка
19.04.1960
Дочь: (Дуброва) Марина
Мать ребёнка: Кропина (Кропина) Аида Дмитриевна
Рождение ребёнка
16.05.1961
Сын: Дубров Святослав
Мать ребёнка: Кропина (Кропина) Аида Дмитриевна
Смена имени
09.02.1962
Он, его жена Аида, его дети Марина и Святослав меняют фамилию с Дураковы на Дубровы.
Рождение ребёнка
05.12.1967
Дочь: Начарова (Дуброва) Вероника
Мать ребёнка: Кропина (Кропина) Аида Дмитриевна
Смерть
06.08.2007
Похороны
Неизвестно