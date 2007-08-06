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Дубров Виктор Ефимович

Место рождения

Инзер

Дата рождения

05.01.1934

Дата смерти

06.08.2007

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1934

Отец: Дураков Ефим Дмитриевич

Мать: Дуракова (Леонтьева) Евгения Александровна

Бракосочетание
21.01.1959

Жена: Кропина (Кропина) Аида Дмитриевна

Рождение ребёнка
19.04.1960

Дочь: (Дуброва) Марина

Мать ребёнка: Кропина (Кропина) Аида Дмитриевна

Рождение ребёнка
16.05.1961

Сын: Дубров Святослав

Мать ребёнка: Кропина (Кропина) Аида Дмитриевна

Смена имени
09.02.1962
Он, его жена Аида, его дети Марина и Святослав меняют фамилию с Дураковы на Дубровы.
Рождение ребёнка
05.12.1967

Дочь: Начарова (Дуброва) Вероника

Мать ребёнка: Кропина (Кропина) Аида Дмитриевна

Смерть
06.08.2007
Похороны
Неизвестно

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