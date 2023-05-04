Санников Василей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1762
Дата смерти1825
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1762
Отец: Санников Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1788
Сын: Санников Василий Васильевич
Мать ребёнка: Санникова Настасья
Рождение ребёнка
Вычислено 1789
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Санникова Настасья
Рождение ребёнка
Вычислено 1799
Дочь: Метрена Васильевна
Мать ребёнка: Санникова Настасья
Место жительства
После 1817
Санниково, Карагайский муниципальный район, Пермский край
Место жительства
До 1817
Кулыги, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Санникова Настасья
Смерть
1825
Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика