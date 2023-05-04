Санников Василей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Санников Василей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1762

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1761 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1762

Отец: Санников Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1788

Сын: Санников Василий Васильевич

Мать ребёнка: Санникова Настасья

Рождение ребёнка
Вычислено 1789

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Санникова Настасья

Рождение ребёнка
Вычислено 1799

Дочь: Метрена Васильевна

Мать ребёнка: Санникова Настасья

Место жительства
После 1817
Санниково, Карагайский муниципальный район, Пермский край
Место жительства
До 1817
Кулыги, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Санникова Настасья

Смерть
1825
Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
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