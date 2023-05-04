(Санникова) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1789
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1789
Отец: Санников Василей Иванович
Мать: Санникова Настасья
Место жительства
До 1817
Кулыги, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
После 1817
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Санникова) Лукерья незаконородженная
Отец ребёнка: не указан