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(Санникова) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1789

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1789

Отец: Санников Василей Иванович

Мать: Санникова Настасья

Место жительства
До 1817
Кулыги, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
После 1817
Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Санникова) Лукерья незаконородженная

Отец ребёнка: не указан

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика

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