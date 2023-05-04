Санникова Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Санникова Настасья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1761

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1762 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Санников Василей Иванович

Рождение ребёнка
Вычислено 1788

Сын: Санников Василий Васильевич

Отец ребёнка: Санников Василей Иванович

Рождение ребёнка
Вычислено 1789

Дочь: (Санникова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Санников Василей Иванович

Рождение ребёнка
Вычислено 1799

Дочь: (Санникова) Метрена Васильевна

Отец ребёнка: Санников Василей Иванович

Рождение ребёнка
1815

Сын: Санников Федор Васильевич

Отец ребёнка: Санников Василий Васильевич

Место жительства
До 1817
Кулыги, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
После 1817
Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика

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