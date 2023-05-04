Санникова Настасья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1761
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1788
Сын: Санников Василий Васильевич
Отец ребёнка: Санников Василей Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1789
Дочь: (Санникова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Санников Василей Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1799
Дочь: (Санникова) Метрена Васильевна
Отец ребёнка: Санников Василей Иванович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Санников Федор Васильевич
Отец ребёнка: Санников Василий Васильевич
Место жительства
До 1817
Кулыги, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
После 1817
Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика