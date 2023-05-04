Санников Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1762
Сын: Санников Василей Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1766
Дочь: (Санникова) Варвара Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1776
Дочь: (Санникова) Орина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно