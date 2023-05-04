Санников Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Санников Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1762

Сын: Санников Василей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1766

Дочь: (Санникова) Варвара Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1776

Дочь: (Санникова) Орина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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