(Санникова) Метрена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1799
Отец: Санников Василей Иванович
Мать: Санникова Настасья
Место жительства
До 1817
Кулыги, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
После 1817
Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно