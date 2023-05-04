(Санникова) Метрена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Санникова) Метрена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1762 г.р.

Мать

Вычислено 1761 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1799

Отец: Санников Василей Иванович

Мать: Санникова Настасья

Место жительства
До 1817
Кулыги, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
После 1817
Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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