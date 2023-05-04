Санников Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСанников Василий Васильевич

Санников Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1788

Отец: Санников Василей Иванович

Мать: Санникова Настасья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Санникова Опросинья (Евфросьинья) Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Санникова ?

Рождение ребёнка
1811

Сын: Санников Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Санников Федор Васильевич

Мать ребёнка: Санникова Настасья

Место жительства
До 1817
Кулыги, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
После 1817
Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Санникова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Санникова ?

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Санникова) Окулина Васильевна

Мать ребёнка: Санникова ?

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Сын: Санников Капитон Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
03.09.1834

Сын: Санников Доримедонт Васильевич

Мать ребёнка: Санникова Опросинья (Евфросьинья) Федорова

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.