Санников Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1788
Отец: Санников Василей Иванович
Мать: Санникова Настасья
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Санникова ?
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1815
Сын: Санников Федор Васильевич
Мать ребёнка: Санникова Настасья
Место жительства
До 1817
Кулыги, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
После 1817
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Санникова Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Санникова ?
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Санникова) Окулина Васильевна
Мать ребёнка: Санникова ?
Рождение ребёнка
1832
Сын: Санников Капитон Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.09.1834
Сын: Санников Доримедонт Васильевич
Мать ребёнка: Санникова Опросинья (Евфросьинья) Федорова
Смерть
Неизвестно