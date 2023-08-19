Кузнецов Василий Николаевич
Место рождения
Дата рождения13.03.1915 ст.
Дата смерти29.08.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Крещение
14.03.1915
Никольское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
По документам Государственного архиаа Тульской области,по фонду Собрание метрических книг Тульской и Калужской губерний",в метрической книге Тульской духовной консистории Троицкой церкви села Никольск... Показать все
Рождение
13.03.1915 ст.
По документам Государственного архиаа Тульской области,по фонду Собрание метрических книг Тульской и Калужской губерний",в метрической книге Тульской духовной консистории Троицкой церкви села Никольск... Показать все
Образование
1924
Образовательное учреждение: Школа колхозной молодежи Школа колхозной молодежи
Образование
1931
Образовательное учреждение: Школа колхозной молодежи Школа колхозной молодежи
Образование
1931
Образовательное учреждение: Кооперативный техникум Специальность: бухгалтер Планово-экономическое отделение Кооперативного техникума (адрес: Боярский переулок) | Красные Ворота, станция метро, Москва,... Показать все
Образование
?.05.1932
Образовательное учреждение: Кооперативный техникум Специальность: Бухгалтер Планово-экономическое отделение Кооперативного техникума (адрес: Боярский переулок, 4). Ушел по "материальному положению" | ... Показать все
Работа или профессия
?.02.1933
Счетовод | Место работы: Нефтебаза Должность: Счетовод Счетовод
Работа или профессия
?.11.1933
Заведующий счетной ячейкой | Место работы: Железхозторг Должность: Заведующий счетной ячейкой Заведующий счетной ячейкой, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская
Работа или профессия
?.02.1934
Заместитель главного бухгалтера | Место работы: Птанская МТС Должность: Заместитель главного бухгалтера Заместитель главного бухгалтера
Образование
?.10.1935
Орёл, город Орёл, Орловская область
Образовательное учреждение: Учебный филиал Специальность: Главный бухгалтер Курсы главных бухгалтеров М.Т.С.
Работа или профессия
?.08.1936
Главный бухгалтер | Место работы: Птанская МТС Должность: Главный бухгалтер Главный бухгалтер. Член Революционной комиссии райкома комсомола
Бракосочетание
Около 1936
Жена: Бушина Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
11.11.1937
Дочь: Череповская Серафима Васильевна
Мать ребёнка: Бушина Мария Алексеевна
Станция Птань на 442 версте от Смоленска, в Богородицком уезде. Название станция получила, от села Никольско-Птан, находящегося, в четырех верстах, при речке Птани. Против станции расположено имение ... Показать все
Военная служба
?.11.1937
Куркинский район, Тульская область, РСФСР, СССР
Род войск: 313 стрелковый полк 105 стрелковой дивизии 10 КА Воинское звание: красноармеец Призван Куркинским военкоматом красноармейцем
Работа или профессия
?.09.1938
Должность: Старший писарь Место работы: 53 стрелковый полк 105 стрелковой дивизии 10 КА Старший писарь 53 стрелковый полк 105 стрелковой дивизии 10 КА, Секретарь президиума комсомольской организации
Вступление в партию
16.04.1939
партия: ВКПб Кандидат ВКПб, Партийная комиссия 105 стрелковой дивизии 10 КА, № кандидатской карточки 2544647, Секретарь президиума комсомольской организации
Работа или профессия
?.12.1939
Должность: Замполит Место работы: 53 стрелковый полк 105 стрелковой дивизии 10 КА Замполит 53 стрелковый полк 105 стрелковой дивизии 10 КА, Секретарь президиума комсомольской организации
Образование
1939
Образовательное учреждение: Дивиионная Партийная школа при 105 стрелковой дивизии Дивизионная Партийная школа
Образование
01.03.1940
Образовательное учреждение: Военно-политические курсы младших политруков 1-й КА Специальность: курсант курсант, Курсы младших командиров при 10 КА
Работа или профессия
26.01.1941
Должность: Заместиель командира по политчасти Место работы: 2VI стрелковая рота 53 стрелковый полк 105 стрелковой дивизии Заместитель командира по политической части 2VI стрелковая рота 53 стрелковый ... Показать все
Образование
01.02.1941
Образовательное учреждение: Военно-политические курсы младших командиров 1-й КА Окончил годичные курсы с оценкой "хорошо". Текст Аттестации: "Предан партии Ленина-Сталина и Социалистической Родине, ид... Показать все
Военная служба
17.02.1941
Звание: младший политрук Должность: Зам. командира по п/ч Место службы: 25 армия, 105 стрелковая дивизия, 53 стрелковый полк, 2 стрелковая рота младший политрук, Приказ № 0457/п, Зам. командира по п/ч... Показать все
Работа или профессия
20.09.1941
Должность: Ответственный секретарь партийного бюро Место работы: 762 СП Ответственный секретарь партийного бюро 762 СП, приказ О 65/П от 20.09.1941 I КА
Военная служба
01.11.1941
Малая Вишера, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Звание: Политрук Должность: Зам. командира по п/ч Политрук, 25 армия, приказ № 035/П, "С тяжелым сердцем шагал я во главе двух-трех сотен людей, обескураженных неудачей первого столкновения с врагом.... Показать все
Работа или профессия
26.03.1942
Должность: военный комиссар Место работы: саперная рота 248 ОКСБр Военный комиссар, саперная рота 248 ОКСБр, Приказ 25 ар. 023/П от 26.03.1942.
Военная служба
28.10.1942
Звание: Старший лейтенант Должность: политрук Место службы: Саперная рота 248 отдельной курсантской стрелковой бригады Старший лейтенант, В штатно-должностной книге учета старшего политсостава 248 кур... Показать все
Военная служба
06.04.1943
Звание: капитан Должность: Зам. командира 1 стр. батальона по п/ч Место службы: 248 отдельная стрелковая курсантская бригада 60 армия Капитан, приказом Воронежского фронта № 037 от 06.04.1943. присвое... Показать все
Работа или профессия
25.04.1943
Должность: заместитель командира 1 стр. батальона по политчасти Место работы: 248 ОКСБр Заместитель командира 1 стр. батальона по политчасти 248 ОКСБр., Приказ № 32 ВС 60 АРМ., | ЦАМО
Награда
12.05.1943
Награда: медаль "За Отвагу" № 257779 в/у 515394 медаль "За Отвагу" № 257779 в/у 515394 за бои с немецкими захватчиками | ЦАМО
Награда
14.09.1943
Награда: орден "Отечественной войны 2 степени" орден "Отечественной войны 2 степени" № 901384, орденская книжка Т-751839, приказ 24СК № 014/н от 14.09.1943 | ЦАМО
Работа или профессия
Неизвестно
Главный бухгалтер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.08.1943
Жеденовский, Хомутовский муниципальный район, Курская область
Причина смерти: Погиб (наступил на мину) | Погиб, наступив на мину. Официально погиб, сослуживцы подробно описали его гибель на нескольких листах. Письмо не сохранилось, сгорев, по-видимому при пожаре... Показать все