Череповская (Кузнецова) Серафима Васильевна
Место рождения
Дата рождения11.11.1937
Дата смерти28.10.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1937
Станция Птань на 442 версте от Смоленска, в Богородицком уезде. Название станция получила, от села Никольско-Птан, находящегося, в четырех верстах, при речке Птани. Против станции расположено имение ... Показать все
Место жительства
Около 1955
09 августа 2008 во время празднования свадьбы внучки (Ромашова Юля) в г. Звенигород у Тарасовой Люды, бабушка рассказывала о некоторых подробностях своей жизни (аудиозапись). | Череповская Серафима Ва... Показать все
Рождение ребёнка
28.06.1956
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Место жительства
01.02.1957
Колодези, станция, Богородицкий район, Тульская область, РСФСР, СССР
Адрес: 301800, Тульская обл. Богородицкий район, ст. (микрорайон) Колодези, ул. Школьная, д. 7 кв. 5.
Бракосочетание
15.04.1959
Колодези, станция, Богородицкий район, Тульская область, РСФСР, СССР
Книга записей актов гражданского состояния Бегичевского поселкового совета
Работа или профессия
03.06.1959
Разнорабочая (временная) | Место работы: Строительный цех ПТУ треста "Калининуголь" Должность: Разнорабочая (временная)
Работа или профессия
24.10.1960
Должность: Ремонтная рабочая 2 разряда Место работы: Служба пути ПТУ треста "Калининуголь" | Приказ ПТУ треста "Калининуголь"
Рождение ребёнка
29.01.1961
Колодези, станция, Богородицкий район, Тульская область, РСФСР, СССР
Работа или профессия
25.04.1962
Должность: Ремонтная рабочая 3 разряда Место работы: Служба пути ПТУ треста "Калининуголь" | Приказ ПТУ треста "Калининуголь"
Награда
05.11.1962
Награда: Благодарность За достигнутые успехи в соц. соревновании в ознаменование праздника 45 годовщины Октября.
Награда
06.03.1963
Награда: Благодарность За достигнутые успехи в соц. соревновании ... труда
Рождение ребёнка
29.07.1963
Колодези, станция, Богородицкий район, Тульская область, РСФСР, СССР
Работа или профессия
09.12.1965
Должность: Стрелочник Место работы: Служба пути ПТУ треста "Калининуголь" | Приказ ПТУ треста "Калининуголь"
Работа или профессия
14.02.1966
Должность: Ремонтная рабочая 3 разряда Место работы: Служба пути ПТУ треста "Калининуголь" | Приказ ПТУ треста "Калининуголь"
Работа или профессия
01.07.1971
Должность: Путевая рабочая 4 разряда Место работы: Служба пути Богородицкого ПТУ комбината "Тулауголь" | Приказы Богородицкого ПТУ комбината "Тулауголь
Работа или профессия
01.08.1975
Должность: Монтер пути 4 разряда Место работы: Богородицкое ПТУ производственного объединения "Тулауголь" | Приказы Богородицкого ПТУ производственного объединения "Тулауголь"
Работа или профессия
15.11.1978
Должность: Монтер пути 5 разряда Место работы: Богородицкое ПТУ производственного объединения "Тулауголь" | Приказы Богородицкого ПТУ производственного объединения "Тулауголь"
Награда
10.01.1980
Награда: Значок "Победитель социалистического соревнования 1979 года"
Награда
29.04.1986
Награда: Орден Трудовой Славы III степени № 491413
Работа или профессия
01.10.1996
Должность: Монтер пути 4 разряда Место работы: Новомосковское ПТУ - филиал ОАО "Тулауголь"
Работа или профессия
Неизвестно
Ремонтная рабочая
Место жительства
Неизвестно
Колодези, станция, Богородицкий район, Тульская область, Российская Федерация
Крещение
Неизвестно
Смерть
28.10.2021
Звенигород, Звенигород, Московская область
Причина смерти: Инсульт | Книга записей актов гражданского состояния (Звенигородский отдел ЗАГС)