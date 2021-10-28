Череповская (Кузнецова) Серафима Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Череповская (Кузнецова) Серафима Васильевна

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Место рождения

Птань, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

11.11.1937

Дата смерти

28.10.2021

Пол

Женский

Отец

1915 г.р.

Мать

1918 г.р.

Муж

1935 г.р.

Дети

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Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1937

Отец: Кузнецов Василий Николаевич

Мать: Бушина Мария Алексеевна

Птань, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Станция Птань на 442 версте от Смоленска, в Богородицком уезде. Название станция получила, от села Никольско-Птан, находящегося, в четырех верстах, при речке Птани. Против станции расположено имение ... Показать все
Место жительства
Около 1955
Владимировка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
09 августа 2008 во время празднования свадьбы внучки (Ромашова Юля) в г. Звенигород у Тарасовой Люды, бабушка рассказывала о некоторых подробностях своей жизни (аудиозапись). | Череповская Серафима Ва... Показать все
Рождение ребёнка
28.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Череповский Владимир Егорович

Владимировка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
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Место жительства
01.02.1957
Колодези, станция, Богородицкий район, Тульская область, РСФСР, СССР
Адрес: 301800, Тульская обл. Богородицкий район, ст. (микрорайон) Колодези, ул. Школьная, д. 7 кв. 5.
Бракосочетание
15.04.1959

Муж: Череповский Владимир Егорович

Колодези, станция, Богородицкий район, Тульская область, РСФСР, СССР
Книга записей актов гражданского состояния Бегичевского поселкового совета
Работа или профессия
03.06.1959
Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Разнорабочая (временная) | Место работы: Строительный цех ПТУ треста "Калининуголь" Должность: Разнорабочая (временная)
Работа или профессия
24.10.1960
Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Должность: Ремонтная рабочая 2 разряда Место работы: Служба пути ПТУ треста "Калининуголь" | Приказ ПТУ треста "Калининуголь"
Рождение ребёнка
29.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Череповский Владимир Егорович

Колодези, станция, Богородицкий район, Тульская область, РСФСР, СССР
Работа или профессия
25.04.1962
Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Должность: Ремонтная рабочая 3 разряда Место работы: Служба пути ПТУ треста "Калининуголь" | Приказ ПТУ треста "Калининуголь"
Награда
05.11.1962
Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Награда: Благодарность За достигнутые успехи в соц. соревновании в ознаменование праздника 45 годовщины Октября.
Награда
06.03.1963
Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Награда: Благодарность За достигнутые успехи в соц. соревновании ... труда
Рождение ребёнка
29.07.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Череповский Владимир Егорович

Колодези, станция, Богородицкий район, Тульская область, РСФСР, СССР
Работа или профессия
09.12.1965
Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Должность: Стрелочник Место работы: Служба пути ПТУ треста "Калининуголь" | Приказ ПТУ треста "Калининуголь"
Работа или профессия
14.02.1966
Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Должность: Ремонтная рабочая 3 разряда Место работы: Служба пути ПТУ треста "Калининуголь" | Приказ ПТУ треста "Калининуголь"
Работа или профессия
01.07.1971
Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Должность: Путевая рабочая 4 разряда Место работы: Служба пути Богородицкого ПТУ комбината "Тулауголь" | Приказы Богородицкого ПТУ комбината "Тулауголь
Работа или профессия
01.08.1975
Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Должность: Монтер пути 4 разряда Место работы: Богородицкое ПТУ производственного объединения "Тулауголь" | Приказы Богородицкого ПТУ производственного объединения "Тулауголь"
Работа или профессия
15.11.1978
Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Должность: Монтер пути 5 разряда Место работы: Богородицкое ПТУ производственного объединения "Тулауголь" | Приказы Богородицкого ПТУ производственного объединения "Тулауголь"
Награда
10.01.1980
Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Награда: Значок "Победитель социалистического соревнования 1979 года"
Награда
29.04.1986
Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Награда: Орден Трудовой Славы III степени № 491413
Работа или профессия
01.10.1996
Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Должность: Монтер пути 4 разряда Место работы: Новомосковское ПТУ - филиал ОАО "Тулауголь"
Работа или профессия
Неизвестно
Ремонтная рабочая
Место жительства
Неизвестно
Колодези, станция, Богородицкий район, Тульская область, Российская Федерация
Крещение
Неизвестно
Смерть
28.10.2021
Звенигород, Звенигород, Московская область
Причина смерти: Инсульт | Книга записей актов гражданского состояния (Звенигородский отдел ЗАГС)
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