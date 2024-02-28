Кузнецова (Акифьева) Анна Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецова (Акифьева) Анна Иосифовна

Кузнецова (Акифьева) Анна Иосифовна

Место рождения

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

26.01.1874 ст.

Дата смерти

1931

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1874 ст.

Отец: Акифьев Иосиф Семенович

Мать: Акифьева Агрипена Евсигнеева

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
12.11.1893 ст.

Муж: Кузнецов Николай Иванович

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Кузнецов Николаевич

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Иванович

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.12.1897 ст.

Сын: Кузнецов Павел Николаевич

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Иванович

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.05.1900 ст.

Дочь: Елена Николаевна

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Иванович

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.02.1902 ст.

Сын: Кузнецов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Иванович

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
ГАТО
Рождение ребёнка
08.02.1904 ст.

Сын: Кузнецов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Иванович

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
ГАТО
Рождение ребёнка
21.02.1907 ст.

Дочь: Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Иванович

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
ГАТО
Рождение ребёнка
28.04.1909 ст.

Дочь: Пелагея Николаевна

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Иванович

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
ГАТО
Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Кузнецов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Иванович

Рождение ребёнка
1911 ст.

Дочь: Кузнецова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Иванович

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.03.1915 ст.

Сын: Кузнецов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Иванович

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
По документам Государственного архиаа Тульской области,по фонду Собрание метрических книг Тульской и Калужской губерний",в метрической книге Тульской духовной консистории Троицкой церкви села Никольск... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1931
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close