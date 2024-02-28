Кузнецова (Акифьева) Анна Иосифовна
Место рождения
Дата рождения26.01.1874 ст.
Дата смерти1931
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1874 ст.
Бракосочетание
12.11.1893 ст.
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Кузнецов Николаевич
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Иванович
Рождение ребёнка
13.12.1897 ст.
Сын: Кузнецов Павел Николаевич
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Иванович
Рождение ребёнка
14.05.1900 ст.
Дочь: Елена Николаевна
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Иванович
Рождение ребёнка
15.02.1902 ст.
Сын: Кузнецов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Иванович
ГАТО
Рождение ребёнка
08.02.1904 ст.
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Иванович
ГАТО
Рождение ребёнка
21.02.1907 ст.
Дочь: Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Иванович
ГАТО
Рождение ребёнка
28.04.1909 ст.
Дочь: Пелагея Николаевна
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Иванович
ГАТО
Рождение ребёнка
Около 1911
Сын: Кузнецов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1911 ст.
Дочь: Кузнецова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Иванович
Рождение ребёнка
13.03.1915 ст.
Сын: Кузнецов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Иванович
По документам Государственного архиаа Тульской области,по фонду Собрание метрических книг Тульской и Калужской губерний",в метрической книге Тульской духовной консистории Троицкой церкви села Никольск... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1931