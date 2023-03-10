Лугинин Федор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смерти31.08.1829
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Параскева Федоровна
Мать ребёнка: Лугинина Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Ксения Федоровна
Мать ребёнка: Лугинина Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Лугинина Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Лугинина Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Назар Федорович
Мать ребёнка: Лугинина Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
1799
Сын: Лугинин Герасим
Мать ребёнка: Лугинина Дарья Михайловна
По ревизским сказкам год рождения 1802. По ИР 1806г. он 1799г.р.
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Ховрония Федоровна
Мать ребёнка: Лугинина Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
1806
Сын: Лугинин Аврам
Мать ребёнка: Лугинина Дарья Михайловна
по ИР 1806г. он 1805
Рождение ребёнка
1807
Сын: Лугинин Степан
Мать ребёнка: Лугинина Дарья Михайловна
Смерть
31.08.1829