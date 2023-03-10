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Лугинин Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

31.08.1829

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Лугинин Кондратий Климентьевич

Мать: Лугинин Стефанида Тимофеевна

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Параскева Федоровна

Мать ребёнка: Лугинина Дарья Михайловна

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Ксения Федоровна

Мать ребёнка: Лугинина Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Лугинина Дарья Михайловна

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1794

Сын: Лугинин Иван Федорович

Мать ребёнка: Лугинина Дарья Михайловна

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Назар Федорович

Мать ребёнка: Лугинина Дарья Михайловна

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1799

Сын: Лугинин Герасим

Мать ребёнка: Лугинина Дарья Михайловна

По ревизским сказкам год рождения 1802. По ИР 1806г. он 1799г.р.
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Ховрония Федоровна

Мать ребёнка: Лугинина Дарья Михайловна

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1806

Сын: Лугинин Аврам

Мать ребёнка: Лугинина Дарья Михайловна

по ИР 1806г. он 1805
Рождение ребёнка
1807

Сын: Лугинин Степан

Мать ребёнка: Лугинина Дарья Михайловна

Смерть
31.08.1829
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