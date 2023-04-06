Лугинин Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Лугинин Федор
Рождение ребёнка
1809
Сын: Лугинин Михаил
Мать ребёнка: Марина Акинфеева
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Марина Акинфеева
Рождение ребёнка
1814
Сын: Лугинин Иван
Мать ребёнка: Марина Акинфеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Акинфеева
Смерть
Неизвестно