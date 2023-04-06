Лугинин Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛугинин Иван Федорович

Лугинин Иван Федорович

avatar

Место рождения

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Лугинин Федор

Мать: Лугинина Дарья Михайловна

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1809

Сын: Лугинин Михаил

Мать ребёнка: Марина Акинфеева

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Марина Акинфеева

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1814

Сын: Лугинин Иван

Мать ребёнка: Марина Акинфеева

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Акинфеева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close