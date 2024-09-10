Лугинина (Береснева) Дарья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лугинина (Береснева) Дарья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

10.12.1848

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Береснев Михаил Степанович

Мать: Береснева Евдокия Тихоновна

По ИР 1814г. она 1767г.р.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лугинин Федор Кондратьевич

Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Лугинина) Параскева Федоровна

Отец ребёнка: Лугинин Федор Кондратьевич

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Лугинина) Ксения Федоровна

Отец ребёнка: Лугинин Федор Кондратьевич

Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Лугинин) Мария Федоровна

Отец ребёнка: Лугинин Федор Кондратьевич

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1794

Сын: Лугинин Иван Федорович

Отец ребёнка: Лугинин Федор Кондратьевич

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1796

Сын: (Лугинин) Назар Федорович

Отец ребёнка: Лугинин Федор Кондратьевич

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1799

Сын: Лугинин Герасим

Отец ребёнка: Лугинин Федор Кондратьевич

По ревизским сказкам год рождения 1802. По ИР 1806г. он 1799г.р.
Рождение ребёнка
1804

Дочь: (Лугинин) Ховрония Федоровна

Отец ребёнка: Лугинин Федор Кондратьевич

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1806

Сын: Лугинин Аврам

Отец ребёнка: Лугинин Федор Кондратьевич

по ИР 1806г. он 1805
Рождение ребёнка
1807

Сын: Лугинин Степан

Отец ребёнка: Лугинин Федор Кондратьевич

Смерть
10.12.1848
Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Причина смерти: от натуральной

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