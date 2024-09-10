Лугинина (Береснева) Дарья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смерти10.12.1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
По ИР 1814г. она 1767г.р.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Лугинина) Параскева Федоровна
Отец ребёнка: Лугинин Федор Кондратьевич
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Лугинина) Ксения Федоровна
Отец ребёнка: Лугинин Федор Кондратьевич
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Лугинин) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Лугинин Федор Кондратьевич
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Лугинин Федор Кондратьевич
Рождение ребёнка
1796
Сын: (Лугинин) Назар Федорович
Отец ребёнка: Лугинин Федор Кондратьевич
Рождение ребёнка
1799
Сын: Лугинин Герасим
Отец ребёнка: Лугинин Федор Кондратьевич
По ревизским сказкам год рождения 1802. По ИР 1806г. он 1799г.р.
Рождение ребёнка
1804
Дочь: (Лугинин) Ховрония Федоровна
Отец ребёнка: Лугинин Федор Кондратьевич
Рождение ребёнка
1806
Сын: Лугинин Аврам
Отец ребёнка: Лугинин Федор Кондратьевич
по ИР 1806г. он 1805
Рождение ребёнка
1807
Сын: Лугинин Степан
Отец ребёнка: Лугинин Федор Кондратьевич
Смерть
10.12.1848
Причина смерти: от натуральной