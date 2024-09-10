Лугинин ((Буркова)) Стефанида Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1763
Дочь: (Лугинин) Феврония
Отец ребёнка: Лугинин Кондратий Климентьевич
Рождение ребёнка
1764
Сын: Лугинин Иван Кондратьевич
Отец ребёнка: Лугинин Кондратий Климентьевич
Рождение ребёнка
1767
Сын: Лугинин Федор Кондратьевич
Отец ребёнка: Лугинин Кондратий Климентьевич
Рождение ребёнка
1773
Сын: Лугинин Семен Кондратьевич
Отец ребёнка: Лугинин Кондратий Климентьевич
по ИР 1806г. он 1769
Рождение ребёнка
1774
Сын: Лугинин Осип Кондратьевич
Отец ребёнка: Лугинин Кондратий Климентьевич
Рождение ребёнка
1778
Сын: Лугинин Василий Кондратьевич
Отец ребёнка: Лугинин Кондратий Климентьевич
Рождение ребёнка
1779
Сын: Лугинин Феофилакт Кондратьевич
Отец ребёнка: Лугинин Кондратий Климентьевич
Рождение ребёнка
1782
Сын: Лугинин Иван Кондратьевич
Отец ребёнка: Лугинин Кондратий Климентьевич
Смерть
Неизвестно