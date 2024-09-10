Лугинин ((Буркова)) Стефанида Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лугинин ((Буркова)) Стефанида Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лугинин Кондратий Климентьевич

Рождение ребёнка
1763

Дочь: (Лугинин) Феврония

Отец ребёнка: Лугинин Кондратий Климентьевич

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1764

Сын: Лугинин Иван Кондратьевич

Отец ребёнка: Лугинин Кондратий Климентьевич

Рождение ребёнка
1767

Сын: Лугинин Федор Кондратьевич

Отец ребёнка: Лугинин Кондратий Климентьевич

Рождение ребёнка
1773

Сын: Лугинин Семен Кондратьевич

Отец ребёнка: Лугинин Кондратий Климентьевич

по ИР 1806г. он 1769
Рождение ребёнка
1774

Сын: Лугинин Осип Кондратьевич

Отец ребёнка: Лугинин Кондратий Климентьевич

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1778

Сын: Лугинин Василий Кондратьевич

Отец ребёнка: Лугинин Кондратий Климентьевич

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1779

Сын: Лугинин Феофилакт Кондратьевич

Отец ребёнка: Лугинин Кондратий Климентьевич

Рождение ребёнка
1782

Сын: Лугинин Иван Кондратьевич

Отец ребёнка: Лугинин Кондратий Климентьевич

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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