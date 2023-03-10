Лугинин Кондратий Климентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛугинин Кондратий Климентьевич

Лугинин Кондратий Климентьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

1804

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Лугинин Климент Парамонович

Мать: Лугинин Харитина Савельевна

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Феврония

Мать ребёнка: Лугинин Стефанида Тимофеевна

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1764

Сын: Лугинин Иван Кондратьевич

Мать ребёнка: Лугинин Стефанида Тимофеевна

Рождение ребёнка
1767

Сын: Лугинин Федор

Мать ребёнка: Лугинин Стефанида Тимофеевна

Рождение ребёнка
1773

Сын: Лугинин Семен Кондратьевич

Мать ребёнка: Лугинин Стефанида Тимофеевна

по ИР 1806г. он 1769
Рождение ребёнка
1774

Сын: Лугинин Осип Кондратьевич

Мать ребёнка: Лугинин Стефанида Тимофеевна

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1778

Сын: Лугинин Василий Кондратьевич

Мать ребёнка: Лугинин Стефанида Тимофеевна

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1779

Сын: Лугинин Феофилакт Кондратьевич

Мать ребёнка: Лугинин Стефанида Тимофеевна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Лугинин Иван Кондратьевич

Мать ребёнка: Лугинин Стефанида Тимофеевна

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лугинин Стефанида Тимофеевна

Смерть
1804
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close