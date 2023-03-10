Лугинин Кондратий Климентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смерти1804
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Феврония
Мать ребёнка: Лугинин Стефанида Тимофеевна
Рождение ребёнка
1764
Сын: Лугинин Иван Кондратьевич
Мать ребёнка: Лугинин Стефанида Тимофеевна
Рождение ребёнка
1767
Сын: Лугинин Федор
Мать ребёнка: Лугинин Стефанида Тимофеевна
Рождение ребёнка
1773
Сын: Лугинин Семен Кондратьевич
Мать ребёнка: Лугинин Стефанида Тимофеевна
по ИР 1806г. он 1769
Рождение ребёнка
1774
Сын: Лугинин Осип Кондратьевич
Мать ребёнка: Лугинин Стефанида Тимофеевна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Лугинин Василий Кондратьевич
Мать ребёнка: Лугинин Стефанида Тимофеевна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Лугинин Феофилакт Кондратьевич
Мать ребёнка: Лугинин Стефанида Тимофеевна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Лугинин Иван Кондратьевич
Мать ребёнка: Лугинин Стефанида Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1804