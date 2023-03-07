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(Лугинин) Феврония

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Место рождения

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Лугинин Кондратий Климентьевич

Мать: Лугинин Стефанида Тимофеевна

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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