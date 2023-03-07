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(Лугинин) Феврония
(Лугинин) Феврония
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Место рождения
Незнаевской
, Котельнический уезд, Вятская губерния
Дата рождения
1763
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Лугинин Кондратий Климентьевич
1741 г.р.
Мать
Лугинин ((буркова)) Стефанида Тимофеевна
1740 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец:
Лугинин Кондратий Климентьевич
Мать:
Лугинин Стефанида Тимофеевна
Незнаевской
, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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