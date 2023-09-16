Калашников Максим Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Рождение ребёнка
1862
Рождение ребёнка
1867
Рождение ребёнка
1871
Рождение ребёнка
1877
Рождение ребёнка
22.07.1878
Малая Владимировка ( Ромодан) )Семипалатинской обл., Александровской волости
Рождение ребёнка
18.09.1881
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калашников Филипп Максимович
Мать ребёнка: Устинья Ивановна